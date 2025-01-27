KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


27 Ocak 2025 16:22
KPSS branş sıralaması güncellemesi

Son Ösym üzerinden yapılan alımlar sonrası branş sıralamalarındaki güncelleme ne zaman açıklanır tahmini olan var mıdır?


pekgozenes
Aday Memur
27 Ocak 2025 16:27

11.480

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