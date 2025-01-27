KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


27 Ocak 2025 17:10
2024/2 caykur cay isletmeleri kurumu

Merhaba arkadaşlar kurumda çalışan arkadaşlar caykur hakkında bilgi verebilir mi veya çalışmadığı halde bilgisi olan memur ne is yapıyor kurumda hangi ilcelerde rize için fabrikalar var bu yıl atandım atanan arkadaşlar varsa bu platformda buluşalım teşekkürler


the back of furkan
Şube Müdürü
27 Ocak 2025 18:02

yaklaşık 53k maaş. çaykurda değilim

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