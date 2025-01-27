Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Ocak 2025 17:31
ücretsiz izin süresi
Merhaba arkadaşlar ücretsiz izine kaç kere çıkabiliyoruz? Memurluk boyunca mı 2 yıl yoksa aralıklı çocuk olması durumunda ücretsiz izne tekrardan çıkabiliyor muyuz?

keyifi
Aday Memur
27 Ocak 2025 19:03

Merhaba. 5 yılını doldurma şartı ile ücretsiz izin süremiz 1 yıl. Bunu da en fazla ikiye bölerek alabiliyoruz. Annelik izni ise yine ücretsiz olacak şekilde 2 yıl.


Ogrtmnpls
Aday Memur
27 Ocak 2025 19:06
2 yıldan fazla olmuyor mu acaba annelik izni ? Dediğinize göre meslek boyunca sadece 2 yıl ücretsiz izin hakkı veriliyor o zaman. teşekkür ederim hocam

fen-25
Şef
27 Ocak 2025 19:19

cocuktan sonra 2 yıl alabilirsiniz.

- 5 yıl çalıştıktan sonra ise her memur 1 yıl ücretsiz izin alabilir ve bunu 6 ay -6 ay olarak ikiye bölebilir. bu hak 1 yıl daha çok uzayamaz.

-her cocuktan sonra 2 yıl ücretsiz izin hakkınız var. yani 2.cocuktan sonra gene 2 yıl alabilirsiniz ücretsiz izin.benim bilgim bu hocam ama gene idareye veya ilceye sorun.

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