ücretsiz izin süresi

cocuktan sonra 2 yıl alabilirsiniz.

- 5 yıl çalıştıktan sonra ise her memur 1 yıl ücretsiz izin alabilir ve bunu 6 ay -6 ay olarak ikiye bölebilir. bu hak 1 yıl daha çok uzayamaz.

-her cocuktan sonra 2 yıl ücretsiz izin hakkınız var. yani 2.cocuktan sonra gene 2 yıl alabilirsiniz ücretsiz izin.benim bilgim bu hocam ama gene idareye veya ilceye sorun.