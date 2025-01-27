Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2025 17:44
Merhabalar 400 metre koşu yardımcı olurmusunuz

Öncelikle iyi günler kolay gelsin Astasak için 400 metre koşuya başladım ama biraz fazla zorlamaktan kaynaklı olarak Diz kapağımda ağrı var ve koşmama engel oluyor 4-5 gün dinlendirdim hiçbir işe yaramadı bi tavsiyesi olan varmı zamanım çok az kaldı lütfen yardımcı olun

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