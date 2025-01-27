Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2025 17:48
Yeni atanan polis ve sözleşmeli öğretmen eş durumu

Ben Şırnak'ın bir ilçesine öğretmen olarak atandım ve 3 yıldan önce burdan çıkamıyorum. Eşimin polis okulundan mezun olduğu zaman direkt doğu görevi için eş durumuyla buraya gelme gibi bir şansı olur mu? Buraya gelmeyi tercih edebilir mi? Yoksa hemen doğu görevi yapamaz mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim, bu sorunun cevabına hiçbir yerde ulaşamadım.


bkbkkk
Aday Memur
27 Ocak 2025 18:02
mezuniyete yakın veya ikinci dönem eş durumu dilekçesi alınıyor. eşiniz sorunsuz bir şekilde eğer kendi memleketi değilse atanır

chilipowderr
27 Ocak 2025 18:26

Çok teşekkür ederim

bkbkkk, 1 saat önce
mezuniyete yakın veya ikinci dönem eş durumu dilekçesi alınıyor. eşiniz sorunsuz bir şekilde eğer kendi memleketi değilse atanır
Toplam 2 mesaj

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