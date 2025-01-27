Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2025 17:52
TÜBİTAK UZMAN YARDIMCISI

Arkadaşlar TÜBİTAK Ankara'da uzman yardımcısı maaşı bakanlıklarla aynı mı ? Sonuçta memur kadrosu değil, sözleşme usulu var, fark oluyor mu ?

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