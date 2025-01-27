Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2025 18:39
malulen emeklilik ve gih hakkinda bilgi...
herkese merhabalar psikiyatriden D dilimi sonrası gih ve malulen emeklilik sunduklarında, malulen emeklilikte 5510'a bağlıysan buna istinaden kontrol muayenesi olduğu söyleniyor. bu kontrol senelik mi. daha önce bu koşullarda malulen emekli olup da kontrole giden ayrıca gih memuru sonrasi malulen emekli olma koşulları ile ilgili bilgi verebilecek arkadaşlar yazarsa sevinirim. şimdiden teşekkür ederim herkese.

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