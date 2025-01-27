Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2025 18:48
Es tayini

Arkadaşlar dilekçe verdikten ne kadar süre içinde eşimin yanına gidebiiyorum, ne zamn sonuçlaniyor. O düz memur ben komiser. Onun yanına gidicem bir seferliğine


Seloxcan
Memur
27 Ocak 2025 18:50

Şubatta mazeret atamasında tayininiz çıkar

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