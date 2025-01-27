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Editörler : Lanet


27 Ocak 2025 20:14
Sözleşme süresinden önce kiracının evden çıkması

Sözleşme bitmesine 5 ay var. Ev aldığım için kiradan çıkıp evime taşınacağım. Ev sahibi sorun çıkarır mı, nasıl bir yol izlemem lazım. Daha önce hiç bu sebeple tazminat davası açan ev sahibine rastladınız mı


slave345
Aday Memur
27 Ocak 2025 21:31
Aynısı benim başıma geldi.Ben sözlesme bitmeden çıkmaya cesaret edemedim
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