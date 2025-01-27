Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2025 20:29
4-b sözleşmeli eş durumu tayin başvuru yaparken hata veriyor

Sağlık bakanlığı 4-b sözleşmeli personel eş durumu tayin başvurusu yapacaktık. eşim sözleşmeli ben kadroluyum ve 657 4-a seçeneğini seçtiğimde ''Başvuru Kapsamı İstihdam Şekli İhlali'' şeklinde uyarı veriyor çözümü bilen var mıdır?

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