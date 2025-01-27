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Editörler : alex 10


27 Ocak 2025 20:32
Süper Lig Tahmin Yarışması 22. Hafta

Maç Başlangıcı: 31 Ocak 2025 Saat: 20:00

Eyüp-Sivas

Konya-Bodrum

Hatay-Antalya

Adana demir-Kasımpaşa

Göztepe-Alanya

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Kayseri-Trabzon

Başakşehir-Samsun

Fenerbahçe-Rize

Gaziantep-Galatasaray

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Erzurum-Kocaeli

Stuttgart-Mönchengladbach

Nottinghame Forest-Brighton

Milan-İnter

Skor Tahmini: Gaziantep-Galatasaray

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