Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Ocak 2025 20:59
ilçeler arası eş durumu

aynı ilde(büyükşehir) ilçeler arasında eş durumu tayini yapılabilir mi yoksa aynı il diye yapılmaz mı deniyor

Çok Yazılan Konular

Ali Yalçın- Talip Geylan nerdesinizProje okullarında 4 veya 8 yıl öğretmenlik Refakat izniAlan değişikliği21 saat üstü derse zorlamakÖğretmenlik Atılma2025 il ve ilçe emri2025 Yeniden Yönetici GörevlendirmeAlan DeğişikliğiTayin yolluğu

Sözlük

mutsuzken de gülebilmek 1 entrysi olmayan konular 4 Deepseek 1 hayır diyememek 1 Aynat beynat 1 güne mutlu başlamak 2 şu an çalan şarkı 2 otobüs yolculugu 2 Kapı arkasına konulan halı 3 halil sezai 1

Son Haberler

Kavga ihbarına giden polis, 4 kişilik aileyi evlerinde ölü bulduKonya'da binanın çökmesiyle ilgili 6 şüpheli tutuklandıAsya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyetlere başlıyorBahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Klasik ve bildik İmamoğlu tablosuAB'den Trump 'Grönland' resti: Müzakereye açık değil

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları