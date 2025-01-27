Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2025 21:22
Şark Süreleri Uzarsa EGM Aleyhte İşlem Yapar Mı ?

Selamın Aleyküm, geçen yaz şarka geldim. Geldiğimde şark süresi 4 yıldı. Bu aralar ortada balon olup olmadığı meçhul bir liste dolaşıyor ve anladığım kadarıyla şark sürelerini arttırıp tek şark sistemine geçmeyi planlıyorlar sanırım. Eğer ki tek şark sistemine dönerlerse 4 seneyi doldurup bir an önce 1.bölgeye dönmek istiyorum. Bulunduğum şark ilinin hizmet süresi artarsa bu süreyi tamamlatırlar mı yoksa şarka başladığım tarihteki il hizmet süresi mi geçerli olur ?


Gzgnsd
Aday Memur
27 Ocak 2025 21:29

Geldiğin yıldaki süre geçerli olur

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