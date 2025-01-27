Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2025 21:22
Şark süreleri uzarsa şuan çalışanları etkiler mi?

Selamın Aleyküm, geçen yaz şarka geldim. Geldiğimde şark süresi 4 yıldı. Bu aralar ortada balon olup olmadığı meçhul bir liste dolaşıyor ve anladığım kadarıyla şark sürelerini arttırıp tek şark sistemine geçmeyi planlıyorlar sanırım. Eğer ki tek şark sistemine dönerlerse 4 seneyi doldurup bir an önce 1.bölgeye dönmek istiyorum. Bulunduğum şark ilinin hizmet süresi artarsa bu süreyi tamamlatırlar mı yoksa şarka başladığım tarihteki il hizmet süresi mi geçerli olur ?


Gzgnsd
Aday Memur
27 Ocak 2025 21:29

Geldiğin yıldaki süre geçerli olur


Quake38
Aday Memur
27 Ocak 2025 21:37

Şarktan çıkarılması planlanan bir ilde 2.şarkta bulunan biri için durum ne olur? Eski süreden 2.şarkı tamamlarsın diyorlar. Dilekçe verip 2.şarkımı tamamlamak istemiyorum deyip batı için tayin isteyebilir miyim?


Bazıgünler
Aday Memur
27 Ocak 2025 23:16
HER SEY 15 GUN İÇİNDE BELLİ OLACAK..
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