Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


27 Ocak 2025 21:26
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Merhaba herkese, ben OMÜ ye sözleşmeli hemşire olarak başvurdum 73.6 2024 yılı üniversiteden mezun olduğum için askerliğim tecilli, üniversite kabul şartlarında ise askerlik için ya yapmış ya da muaf olma şartını istiyor. Eğer askerlikten sıkıntı olmasaydı bana yedeklerden gelecek buna eminim. Orada da uzun süreli çalışmak istiyordum. Nasıl bı yol izlemeliyim üniversite ile konuşsam durumu anlatsam ya da başka bı yol söyleyebilecek var mı. Lütfen bilen birisi yardımcı olursa sevinirim teşekkürler

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