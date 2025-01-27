Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2025 21:40
Eş Durumu Mazereti
Sevgili Memurlar.net editörleri.. Sözleşmeli personellerin eş durumu mazeretlerinde toplamda 4 yıl şartı aranmasının büyük mağduriyetler oluşturduğu aşikar. Editörlerimizden bu konunun kamuoyunda dile gelmesi için bir destek bekliyoruz. Sesimiz olun, rica ediyoruz. Yapmadığımız, etmediğimiz kalmadı.. Sizlerinde kıymetli desteğini görmek isteriz. Sevgilerle..

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