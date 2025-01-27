Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2025 21:44
POMEM Sözlü Mülakatta, Spor Saniyesi Önemli Mi?

Bilen yardımcı olabilir mi

Sözlü Mülakatta, Spor Saniyesi Önemli Mi?


Gzgnsd
Aday Memur
27 Ocak 2025 22:07

Önemsiz olsa mülakatta spor olmaz


kurum1999
Aday Memur
27 Ocak 2025 23:29

O zaman 48 saniye yapan polis, 40 saniye yapan neden eleniyor hocam

Gzgnsd, 1 saat önce

Önemsiz olsa mülakatta spor olmaz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 Şubat mazeret ataması Kurum içi ehliyet kursu açılmasıİhtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanmakMobing nedeniyle suç duyurusuBim ve Danıştay bilgi paylaşımıCimer şikayetiÖğretmen maaşları polis maaşını geçti

Sözlük

ateşini yolla bana 2 bu saatte sözlükte olmak 1 Arılar 1 limon 5 uykusuz geceler 1 güne mutlu başlamak 2 nergis 4 Kapı arkasına konulan halı 4 Selamun Aleykum sözlükteki değerli yazarlar 6 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Menajer Ayşe Barım tutuklandıTalisca, 94 numaralı Fenerbahçe formasını giydi11 yıl sonra yürümeye başlayan fitness eğitmeni Hilal öldü4 kişilik ailenin ölü bulunmasına Valilik ve Savcılıktan açıklamaDışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları