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Editörler : swat3410


27 Ocak 2025 21:44
Sözlü mülakatta, spor saniyesi önemli mi?

Bilen yardımcı olabilir mi

Sözlü Mülakatta, Spor Saniyesi Önemli Mi?


Gzgnsd
Aday Memur
27 Ocak 2025 22:07

Önemsiz olsa mülakatta spor olmaz


kurum1999
Aday Memur
27 Ocak 2025 23:29

O zaman 48 saniye yapan polis, 40 saniye yapan neden eleniyor hocam

Gzgnsd, Dün

Önemsiz olsa mülakatta spor olmaz

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