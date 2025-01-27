Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


27 Ocak 2025 21:46
13b-4 HAKKINDA YARDIM EDER MİSİNİZ

Merhaba iyi günler İşe başlar başlamaz (eski rektör) imzasıyla personel daire başkanlığından A başkanlığına görevlendirilmişim ve 8 ay geçti yeni rektör geldi ne yapabilirim eski yerime geçmek için yardımcı olur musunuz

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