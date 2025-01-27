KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


27 Ocak 2025 22:04
POMEM sözlü mülakatta, spor saniyesi önemli mi?

Bugün parkurda ayağım kaydı 45 saniye yaptım 75 puan aldım.

Sizce sözlü mülakatta bu durum mülakat tarafından kötü gözükür mü istese bu mesleği düşük saniye yapardı imajı oluşur mu?

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