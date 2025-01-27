senelik izin

askerlik yaptıysan 15 ay 6 ay ne ise onu da hesabina ekle bı o kadar erken 10 gün alırsın . terfi günün 10. seneye doldurduğunda 10 gün daha eklenir 30 gün alırsın

askerlik yaptıysan 15 ay 6 ay ne ise onu da hesabina ekle bı o kadar erken 10 gün alırsın . terfi günün 10. seneye doldurduğunda 10 gün daha eklenir 30 gün alırsın