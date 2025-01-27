Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


27 Ocak 2025 22:34
39 Madde Yurtdışı Görevlendirme Sonrası Yıllık İzin

Merhabalar, 39.Madde ile 1 yıllığına yurtdışı görevlendirme süresi sonrasında ülkeye dönüş yapmadan görevlendirme süresi sonrasına yıllık izin alınmasında idari yönden bir engel var mıdır?

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