KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ocak 2025 22:37
3 yıl dolmadan sözleşmesini fesheden istifa haklarından birini kullanmış sayılır mı?

Merhaba iki kez istifa hakkımız varmış. sonra kpss olsa da göreve dönmek imkanı bulunmuyormuş. acaba bu istifa haklarının kullanılması sözleşmenin feshi durumunda da geçerli midir? yani ilk 3 yıl sözleşmeli olunduğu için bu süre içinde istifa edilirse bu da 2 haktan bir tanesini götürür mü?

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