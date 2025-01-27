Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Ocak 2025 22:58
KİT 2025 MÜHENDİS MAAŞI

Arkadaşlar hepinize merhaba TCDD'ye mühendis olarak atandım.Evliyim eşim çalışmıyor.Tahmini maaşım ne kadar olur?

Çok Yazılan Konular

2025/1 merkezi atamaDSİ 2024 Giyim YardımıTCDD Memur ( Sürveyan )KİTlerde eş durumuDHMİ Çalışanları BurayaDHMİ becayiş talepleriBOTAŞ taki mühendisin statüsüBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkElektrik Üretim Anonim Şirketi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yeni sınav açılacak mı ?

Sözlük

ateşini yolla bana 2 bu saatte sözlükte olmak 1 Arılar 1 limon 5 uykusuz geceler 1 güne mutlu başlamak 2 nergis 4 Kapı arkasına konulan halı 4 Selamun Aleykum sözlükteki değerli yazarlar 6 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Menajer Ayşe Barım tutuklandıTalisca, 94 numaralı Fenerbahçe formasını giydi11 yıl sonra yürümeye başlayan fitness eğitmeni Hilal öldü4 kişilik ailenin ölü bulunmasına Valilik ve Savcılıktan açıklamaDışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları