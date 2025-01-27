Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


27 Ocak 2025 23:05
Kısmı çalışmalı sozlesmeli calisirken baska yere gecme

Merhabalar Tübitaktan mulakata girdim bildiginiz gibi uzun sürüyor olup olmayacagi da kesin degil kendi ilimde valilikte kismi zamanli sozlesmeli calisma ilani geldi ondan da mulakata girecegim 11 aylik bir sozlesme oldugu yaziyor mart nisan gibi tubitak sonuclanir büyük ihtimalle eğer orasi olursa valilikteki sozlesmeliyi birakip gidebilir miyim bir bilginiz var mi

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