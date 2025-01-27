Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2025 23:07
Kullandığım ilaçlar hakkında
Arkadaşlar merhaba adalet bakanlığında sözleşmeli personelim. 4 aydır psikiyatrik rahatsızlığım olduğu için sürekli rapor aldım ve 4 aydır çalışmıyorum. Önümüzdeki günlerde raporum bitiyor ve çalışmaya başlayacağım nasip olursa. Bu süreçte psikiyatrik tanı aldığım için ve psikiyatri ilaçları kullandığım için ileride memurluğuma bir zarar gelir mi, sözleşmeliden kadroya geçerken bunlar engel teşkil eder mi, bu konudaki fikirleriniz nelerdir?

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