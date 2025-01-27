Kullandığım ilaçlar hakkında

Arkadaşlar merhaba adalet bakanlığında sözleşmeli personelim. 4 aydır psikiyatrik rahatsızlığım olduğu için sürekli rapor aldım ve 4 aydır çalışmıyorum. Önümüzdeki günlerde raporum bitiyor ve çalışmaya başlayacağım nasip olursa. Bu süreçte psikiyatrik tanı aldığım için ve psikiyatri ilaçları kullandığım için ileride memurluğuma bir zarar gelir mi, sözleşmeliden kadroya geçerken bunlar engel teşkil eder mi, bu konudaki fikirleriniz nelerdir?

Arkadaşlar merhaba adalet bakanlığında sözleşmeli personelim. 4 aydır psikiyatrik rahatsızlığım olduğu için sürekli rapor aldım ve 4 aydır çalışmıyorum. Önümüzdeki günlerde raporum bitiyor ve çalışmaya başlayacağım nasip olursa. Bu süreçte psikiyatrik tanı aldığım için ve psikiyatri ilaçları kullandığım için ileride memurluğuma bir zarar gelir mi, sözleşmeliden kadroya geçerken bunlar engel teşkil eder mi, bu konudaki fikirleriniz nelerdir?