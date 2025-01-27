intihar girişimi

Adliye personeli olarak ufak bir intihar girişimim oldu arkadaşlar ve bu kolluk kuvvetleri tarafından kayıt altına alındı bu ileride bana sözleşmeliden kadroya geçişte sorun yaşatır mı?

Adliye personeli olarak ufak bir intihar girişimim oldu arkadaşlar ve bu kolluk kuvvetleri tarafından kayıt altına alındı bu ileride bana sözleşmeliden kadroya geçişte sorun yaşatır mı?