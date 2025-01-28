Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


28 Ocak 2025 01:03
Destek Personeli Arşiv Soruşturması
Tahmini ne kadar sürer arşiv soruşturması üniversitelerde? (güvenlik soruşturması değil arşiv soruşturması)

elk muhendis
Şef
28 Ocak 2025 01:20

En az 1 ay

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Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4b Sözleşmeli personeli geçiçi görevlendirmeSözleşmeli mühendislikten uzman kadrosuDestek Personeli Arşiv Soruşturması

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