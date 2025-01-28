Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2025 08:03
heyet raporunda taban ödeme
merhabalar doğum sonrası bir kaç ay heyet raporu aldım.Bazı aylar sadece taban yattı bir iki ay teşvik de yattı. Fakat bu ay ikisi de yatmadı. Mutemetliği arayıp sordum heyet raporlu olduğum için ikisinide alamayacağımı söyledi. Geçen aylarda yattığını söyleyince o zaman onları rücu edeceğiz inceleyelim rücu edelim dedi. Taban ve teşvik yatmaması doğru mu? Gerçekten rücu edebilirler mi? Heyet alan bir kaç arkadaşıma sordum onlara da aynı şekilde taban yatıyormuş, anladığım kadarıyla tüm hastaneye yanlış yatırıyorlar öyleyse. Şayet rücu edilirse şikayet etmeyi düşünüyorum , mutemetliğe herhangi bir yaptırım olur mu?

zk17ts
Şef
28 Ocak 2025 08:06

Maaş mutemetiyim. Heyet raporunda taban ve teşvik yatmaz. Eger yattiysa yanlışlık olmuştur. Kişi borcu alınmalı. Size anlatılan mesela budur.


Ggkkkcccc
Aday Memur
28 Ocak 2025 08:35
anladım teşekkürler , o halde heyet alan herkese yanlış yatırıyorlar. Çünkü sorduğum herkese yatıyor. bu konuda şikayet etsem bi yaptırım olur mu? Durduk yerde maddi sıkıntıya gireceğiz rücu edilirse sonuçta harcamaları ona göre yapıyoruz ve toplu şekilde yaptırmak gerekiyor

zk17ts
Şef
28 Ocak 2025 09:20

Şimdi mutemetlik sistemi şöyledir. Ozlukten izin ve rapor bilgileri gelir. Mutemet de buna sisteme işler. Eğer ozlukten gelmediyse ve geç geldiyse sisteme islenmemistir heyet raporu.

Şikayet de etseniz sonuç değişmez. Bu ücretin geri almasının adi "kamu zararlarının oluşmaması için kişiden alınan kişi borcu" diye geçer. zaten ortada bir kamu zararı var. Kişi borcunu ödemeye gücünüz yoksa taksitlendirilmesini talep edebilirsiniz.

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