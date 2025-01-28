Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2025 09:34
Eş durumu alt bölge tayini yardim

Arkadaşlar alt bölge tayini için herhangi bir şart varmı eş durumundan x iline geldim 2026 da 4yilim dolmuş olucak

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