Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Ocak 2025 09:35
Sendikaların etkisi

çalıştığım kurumdan çok mutsuzum insanları çok sıkıntılı ve mobbingci bürosen üyesiyim sendikaya yaşadığım olayları ayrıntısıyla anlatmak istiyorum amire dedim artık sendikaya gideceğim diye oda burada sendika etkisizdir dedi sizcede öylemi nasıl bir yol izlemeliyim artık çekilmez hale geldi


E.Kayı Han
Editor
28 Ocak 2025 09:47

Sendika etkisizdir diye bir şey yok. Sendikanız üzerine eğilirse bir daha yapamazlar. Örneğin benim üye olduğum sendika mobing ile alakalı olarak bir genel başkan yardımcısı görevlendirip bir de avukat tuttu. Üyelerin mobing şikayeti olursa genel başkan yardımcısı ve avukat derhal o kuruma gidiyorlar.


Zlltrhn
Memur
28 Ocak 2025 09:57
ben bürosen ankara genel merkezine gideceğim fakat 1 yıldır mobbing görüyorum görev tanımımla alakasız işler variliyor memur olamama rağmen işçilerle çalışıp onların işini yapıyorum yetkili kimle görüşebilirim genel merkezde biliyormusunuz anlatacağım çok şey var çünkü
E.Kayı Han, 26 dk. önce

Sendika etkisizdir diye bir şey yok. Sendikanız üzerine eğilirse bir daha yapamazlar. Örneğin benim üye olduğum sendika mobing ile alakalı olarak bir genel başkan yardımcısı görevlendirip bir de avukat tuttu. Üyelerin mobing şikayeti olursa genel başkan yardımcısı ve avukat derhal o kuruma gidiyorlar.


E.Kayı Han
Editor
28 Ocak 2025 10:00

Ben büro sen üyesi değilim orada kiminle konuşacağınızı bilemem.

Zlltrhn, 16 dk. önce
ben bürosen ankara genel merkezine gideceğim fakat 1 yıldır mobbing görüyorum görev tanımımla alakasız işler variliyor memur olamama rağmen işçilerle çalışıp onların işini yapıyorum yetkili kimle görüşebilirim genel merkezde biliyormusunuz anlatacağım çok şey var çünkü

Zlltrhn
Memur
28 Ocak 2025 10:04
siz hangi sendikaya üyesiniz
E.Kayı Han, 13 dk. önce

Ben büro sen üyesi değilim orada kiminle konuşacağınızı bilemem.

Toplam 4 mesaj

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