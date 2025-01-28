Sendikaların etkisi

ben bürosen ankara genel merkezine gideceğim fakat 1 yıldır mobbing görüyorum görev tanımımla alakasız işler variliyor memur olamama rağmen işçilerle çalışıp onların işini yapıyorum yetkili kimle görüşebilirim genel merkezde biliyormusunuz anlatacağım çok şey var çünkü

ben bürosen ankara genel merkezine gideceğim fakat 1 yıldır mobbing görüyorum görev tanımımla alakasız işler variliyor memur olamama rağmen işçilerle çalışıp onların işini yapıyorum yetkili kimle görüşebilirim genel merkezde biliyormusunuz anlatacağım çok şey var çünkü