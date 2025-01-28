KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Ocak 2025 09:38
büro yönetiminden mülakata ne sorular soruyorlar
ben büro yönetimi bölümünden sözlü mülakata gireceğimi bir bakanlığına işçi olarak ama sözü mülakata nasıl sorular soruyorlar yardımcı olurmusumuz??

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