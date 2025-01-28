Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


28 Ocak 2025 09:53
büro yönetimi sözlü mülakat nasıl oluyor
ben büro yönetiminden ANT başkanlığına sözlü mülakata gireceğim nasıl olur giren oldu mu nasıl oluyor bilgi alabilir miyim

Çok Yazılan Konular

İŞKUR işçi eş durumuKlinik Destek Personeli Eş Durumu Tayin

Sözlük

Selamun Aleykum sözlükteki değerli yazarlar 6 nergis 4 eskiden 2 Bugün olanlar 1 güne mutlu başlamak 1 ateşini yolla bana 2 Kapı arkasına konulan halı 4 güne bir tespit bırak 1 Sabırla beklediğiniz ve gelmesini çok istediğiniz şeyv 1 Espresso makinesi 1

Son Haberler

Amasya belediyesi: Risk taşıyan asansörler kullanıma kapatılacakDiyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeliBorsa güne yükselişle başladıKamu görevinden ihraç edilen ve ihraç edildikten sonra emekli olan personele emeklilik tazminatı ödenir mi?Altının gramı 3 bin 150 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları