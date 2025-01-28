Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ocak 2025 10:27
Hakem hastane

merhaba heyet raporu ve acilden alınan raporlarda kurum hakem hastaneye gönderebilirmi ve psikiyatriden alınan raporlarda da gönderme imkanı varmı


iras
Genel Müdür
28 Ocak 2025 11:25

Gönderir

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