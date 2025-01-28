KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


28 Ocak 2025 10:58
dil geçerliliği
yökdilden alınan dil puanı yüksek lisans ve araştırma görevliliği için istenilen alanda kullanılabilir mi? (örneğin yökdil sosyal dil puanı çocuk gelişimi yl ve çocuk gelişimi araştırma görevliliğinde kullanılabilir mi)

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