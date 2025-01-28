Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Ocak 2025 11:07
Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman olacak ?

Bilgisi olan var mı ?


Hemşire2304
Aday Memur
28 Ocak 2025 12:03
en son 10 Kasım 2024 te olmuştu. Sağlık bakanlığı ama
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