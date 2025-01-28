Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2025 11:16
Acill. Cevaplarsanız sevinirim

Yarın iptali son gün hün olan il dışı tayine başvuru yaptım. Eş durumu ile gelmiştim çalışma şartlarından dolayı gitmek istiyorum ama iptal konusunda hala kararsızım.

Sormak istediğim yarınki kurada çıkarsa işe ne zaman başlayış yapabilirim en son ?(işten ayrılışı kaç gün içinde yapmam gerekir ? İşten ayrılış kuradan itibaren mi yoksa çkysye düşünce mi ?

Ve il dışı tayini ile gittiğim yerden pişman olursam tekrar eş durumu ile aynı ile gelebilir miyim?

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