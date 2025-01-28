Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ocak 2025 11:20
İhraçtan emeklilik yolluğu davası

Hayirli günler arkadaşlar ihraç tan emeklilik yolluğu davası açtık mahkemeye sunmak için emsal karar lazım paylaşacak arkadaşım olursa çok memnun olurum

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