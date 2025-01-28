8 yıl disiplin cezası almayan memurlara İlave 1 kademe verilmesi hakkında

Arkadaşlar merhaba

Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikle de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkı düzenlemesi, Belediye Kanunu kapsamındakiler için de geçerli oldu. Bu hüküm, 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Resmi gazetede de yayınlanmış olmasına rağmen Kurumumuz konu ile ilgili resmi yazı bekliyormuş, böyle bir durum yaşayan var mı bizim kurum haricinde merak ettim