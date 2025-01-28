Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


28 Ocak 2025 12:06
8 yıl disiplin cezası almayan memurlara İlave 1 kademe verilmesi hakkında

Arkadaşlar merhaba

Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikle de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkı düzenlemesi, Belediye Kanunu kapsamındakiler için de geçerli oldu. Bu hüküm, 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Resmi gazetede de yayınlanmış olmasına rağmen Kurumumuz konu ile ilgili resmi yazı bekliyormuş, böyle bir durum yaşayan var mı bizim kurum haricinde merak ettim

Çok Yazılan Konular

Üniversite İdari Personeli Tayin Sorunu13b-4 HAKKINDA YARDIM EDER MİSİNİZİstanbulda en yüksek sds veren belediyeSDS %120 TAVAN NET ÜCRETMaaş farkıİBB memur alımı için dilekçeDerece ve KademeThs kadrosunun yönetici olmasıMüdür vekalet ücreti hk.2025 Naklen Atama Kontejanları

Sözlük

bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 1 entrysi olmayan konular 4 Arılar 1 Aynat beynat 2 şu an çalan şarkı 2 Espresso makinesi 1 dede korkut sözleri 1 Kapı arkasına konulan halı 4 Selamun Aleykum sözlükteki değerli yazarlar 6 Bugün olanlar 1

Son Haberler

TBMM'de, 28. Yasama Dönemi'nde 6 araştırma komisyonu kurulduBakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğizBakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğizİpotekli konut satışları geçen yıl dip yaptıİstanbul'da bir hafta boyunca sis, pus ve hava kirliliği görülecek

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları