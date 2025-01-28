Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ocak 2025 13:09
Ek hesabı nasıl hacze düşüreceğim?

Arkadaşlar sarı bankadaki kredi ve taksitli kredilerimi ödeyemiyorum. Şu an gecikmeye girdiler birkaç gün oldu. Ancak içyle bir durum var banka eksi bakiye açıp tahsilat yapıyor hala. Bugünde kesmiş. sonsuza kadar sürecek şekilde borç büyüyor. Bddkya yazdım. Bddk aracılığıyla banka cevabıda geldi. Taksitli ek hesaba birşey yapamayız diyor. Cimerede yazdım şu anda ama tekrardan bddkyada yazdım. Cevap bekliyorum. Cevap yine aynı olacak ama yazdım yine de. Ben nasıl hacze düşüreceğim ek hesabı? Adamlar düşürmüyor.


beyazdag06
Şef
28 Ocak 2025 13:58
Yapılandırma yapabilirsiniz ek hesabı

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
28 Ocak 2025 14:06
ek hesap en kötü şey ya. kredi olur zorlanırsın ödersin biter ne ödeyeceğin belli. . ek hesap borcu belli bir sınırı geçti mi ödenmeyecek hale geliyor. sırf faizi bile maaşını geçiyor belli yerden sonra. bir yerden kredi çekip , ya da borç bulup ödemekten başka çare yok. çünkü icraya düşmüyor.

Kualalumpur1
Aday Memur
28 Ocak 2025 14:13

Bir yerden kredi çekilebilir diyorsun nereden çekecek limiti dolmuş adamın yazı yazmak için yazı yazmayın

şaşkın tarihçi, 22 dk. önce
ek hesap en kötü şey ya. kredi olur zorlanırsın ödersin biter ne ödeyeceğin belli. . ek hesap borcu belli bir sınırı geçti mi ödenmeyecek hale geliyor. sırf faizi bile maaşını geçiyor belli yerden sonra. bir yerden kredi çekip , ya da borç bulup ödemekten başka çare yok. çünkü icraya düşmüyor.

manisalı11
Aday Memur
28 Ocak 2025 14:17

Yapılandırsamda ödeyemem hocam. İcraya düşürmeye çalışıyorum ama banka izin vermiyor. Hala kesiyor

beyazdag06, 30 dk. önce
Yapılandırma yapabilirsiniz ek hesabı
Toplam 4 mesaj

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