Ek hesabı nasıl hacze düşüreceğim?

ek hesap en kötü şey ya. kredi olur zorlanırsın ödersin biter ne ödeyeceğin belli. . ek hesap borcu belli bir sınırı geçti mi ödenmeyecek hale geliyor. sırf faizi bile maaşını geçiyor belli yerden sonra. bir yerden kredi çekip , ya da borç bulup ödemekten başka çare yok. çünkü icraya düşmüyor.

ek hesap en kötü şey ya. kredi olur zorlanırsın ödersin biter ne ödeyeceğin belli. . ek hesap borcu belli bir sınırı geçti mi ödenmeyecek hale geliyor. sırf faizi bile maaşını geçiyor belli yerden sonra. bir yerden kredi çekip , ya da borç bulup ödemekten başka çare yok. çünkü icraya düşmüyor.