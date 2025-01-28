Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2025 13:55
Please help...

Mrb dostlar ... Aşağıdaki maddeyi örnekle açıklayabilecek varmı gerçekten anlamadım ne demek istediğini....

Aile birliği mazereti devam ederken başka bir yere tayin olan kişinin, tekrar eş durumu tayini yapabilmesi için, bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.

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