Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ocak 2025 14:16
Aktif çalışan polisin, silahlı özel güvenlik sertifikası alabilir mi?

malum biliyorsunuz silahlı özel güvenlikler bizden daha çok maaş alıyor çoğu yerde, polis olarak aktif çalışırken silahlı özel güvenlik sertifikası alabiliyor muyuz ?


Sultanikincivites
Aday Memur
28 Ocak 2025 14:55
maalesef

Komando91
Aday Memur
28 Ocak 2025 15:01
Alırsın ben jandarmayken meslekte almıştım kursa sınava girip daha sonra kamuya güvenlik olarak atanıp bıraktım.Fakat maaşlar senin dediğin kadar yüksek değil maalesef

Ozzy7042
Aday Memur
28 Ocak 2025 15:07
nasıl maaşlar şimdi nerde çalışıyorsunuz

19bjk033
Aday Memur
28 Ocak 2025 15:52
istanbulda x ilçe belediyede güvenlik olan arkadaşım 65 alıyor. bu durum çok zoruma gidiyor maalesef
Komando91, 1 saat önce
Alırsın ben jandarmayken meslekte almıştım kursa sınava girip daha sonra kamuya güvenlik olarak atanıp bıraktım.Fakat maaşlar senin dediğin kadar yüksek değil maalesef

Komando91
Aday Memur
28 Ocak 2025 15:54
belediye olayları farklı çünkü onların verdiği sosyal denge tazminatları falan olabiliyor harici hiçbir kamu kurumunda farklı maaş alamazsınız bekar 45 civarı evli 47küsür civarı güncel.Calisma süren zaten 657de belli haftalık 40 saat
19bjk033, 36 dk. önce
istanbulda x ilçe belediyede güvenlik olan arkadaşım 65 alıyor. bu durum çok zoruma gidiyor maalesef

Komando91
Aday Memur
28 Ocak 2025 15:56
Kamu kurumundayim çok rahatım Allah'a şükür,he şu durum var jandarmayken aldığımız maaştan tabiki düşük ama orda da aylık 300 saate yakın çalışıyorduk .Velevki işin özü para her şey değil.
Ozzy7042, 1 saat önce
nasıl maaşlar şimdi nerde çalışıyorsunuz
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkındaBim ve Danıştay bilgi paylaşımıMobing nedeniyle suç duyurusuKurum içi ehliyet kursu açılmasıİhtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanmak2025 Şubat mazeret ataması Öğretmen maaşları polis maaşını geçtiYaş haddi yaklaşan kıdemlilerimizPsikiyatri ve vertigo

Sözlük

limon 5 Arılar 1 ateşini yolla bana 2 Deepseek 2 Sabırla beklediğiniz ve gelmesini çok istediğiniz şeyv 1 suç uydurmak 2 Selamun Aleykum sözlükteki değerli yazarlar 6 fedakarlık anne mesleğidir 8 Yaprak baskısi 1 bakkalın önünden market poşeti ile geçmek 1

Son Haberler

Yapay zeka modeli DeepSeek dünyanın gündemindeSamsun Limanı'ndaki gemi yangını söndürüldüBartın'da 'sahte rapor' operasyonu: Sağlık görevlileri dahil 17 gözaltıBursa'da 2 çocuğunu rehin alan baba teslim olduYeni YEKA modeliyle 20 yıl uygun fiyatlı elektrik temin edilecek

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları