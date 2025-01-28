Aktif çalışan polisin, silahlı özel güvenlik sertifikası alabilir mi?

Alırsın ben jandarmayken meslekte almıştım kursa sınava girip daha sonra kamuya güvenlik olarak atanıp bıraktım.Fakat maaşlar senin dediğin kadar yüksek değil maalesef

Alırsın ben jandarmayken meslekte almıştım kursa sınava girip daha sonra kamuya güvenlik olarak atanıp bıraktım.Fakat maaşlar senin dediğin kadar yüksek değil maalesef