Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ocak 2025 14:16
silahlı özel güvenlik
malum biliyorsunuz silahlı özel güvenlikler bizden daha çok maaş alıyor çoğu yerde, polis olarak aktif çalışırken silahlı özel güvenlik sertifikası alabiliyor muyuz ?

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