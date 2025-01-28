Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


28 Ocak 2025 14:32
Yatırım İçin Altcoinler Nasıl?

Herkese merhaba.

Uzun zamandır altın, gümüş, ABD hisseleri topluyor ve tutuyorum. Donald Trump sonrası ABD hisse senetlerinin yükseleceği herkesin malumu ve bu taraftaki varlıklarımı daha bir artırmak istiyorum. Bunun için de daha riskli varlıklara yönelip paramı artırarak bu tarafa taşıma planım var.

Bunun için de kripto paralar büyük fırsat barındırıyor gibi geliyor. Bitcoin (50 bin dolardan beri varlık tutuyordum) ile şimdiye kadar baya bir kazandım ama artık riski artırma vakti geldi gibi geliyor. Özellikle son 1 aydaki çöküş sonrası burada bir fırsat oluştu gibi geliyor. Bu nedenle Bitcoin'deki karımın bir kısmını altcoin projelerine taşımayı düşünüyorum.

Baya bir süredir bu konuya kafa yoruyorum ve risk alacaksam en mantıklısı Trump'la bağlantılı olan proje olan WLFI'nin aldığı altcoin'lerden toplamak gibi geliyor.

https://www.kriptofoni.com/bu-altcoin-trumpin-kripto-para-hamlesiyle-ivme-kazandi/

Kademeli, riskli yöneterek bu planımı gerçeğe dönüştüreyim diyorum. Ne dersiniz? Sizlerden yatırım tavsiyesi beklemiyorum elbette. Sadece 2025 için öngörüleriniz neler genel bir yorum yapsanız dahi bana yeter.

Teşekkürler.

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