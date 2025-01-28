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Editörler : swat3410


28 Ocak 2025 15:14
DİZİMDE ŞİŞLİK VE AĞRI VAR YARIN SPORA GİRECEĞİM YARDIM

Herkese merhaba

İki aydır parkura gittim, en son cumartesi günü süre aldım 43 saniye yaptım. Bugün itibariyle öğlen saatlerinde DİZİMDE ağrılar başladı sağ dizim sol kenarı hafif şişlik var ve dizimi bükerken acı hissediyorum. Bana yol gösterir misiniz yarın sıkıntı yaşamak istemiyorum ağrı kesici iğne kas gevşetici iğne mantıklı mı şimdiden teşekkür ederim.

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