KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


28 Ocak 2025 15:14
Spor sınavına gireceğim ancak dizimde ödem ve ağrı bulunuyor

Herkese merhaba

İki aydır parkura gittim, en son cumartesi günü süre aldım 43 saniye yaptım. Bugün itibariyle öğlen saatlerinde DİZİMDE ağrılar başladı sağ dizim sol kenarı hafif şişlik var ve dizimi bükerken acı hissediyorum. Bana yol gösterir misiniz yarın sıkıntı yaşamak istemiyorum ağrı kesici iğne kas gevşetici iğne mantıklı mı şimdiden teşekkür ederim.


blackwery1
Şef
28 Ocak 2025 17:48

Arkadaşlar yok mu aynı durumu yaşayan kimse?


Amasyalı9805
Aday Memur
28 Ocak 2025 17:57

Kardesim soğuk suyla bacağıni yıka yanında buz aküsü götür , bugün bacağına buz aküsü tut buz akusu yoksa suyu dondur buz yap şişeyi bacağına tut yarın parkura girerkende aynı seyi yap , eczanelerde futbolculara sıkılan soğuk sprey var ondanda alabilirsin , çok ağrıyorsa arveles ağrı kesici var ağrıyı alır bol bol dinlen


blackwery1
Şef
28 Ocak 2025 17:58

Teşekkür ederim iş yerindeyim, çıkınca hastaneye gidip iğne isteyecem, dediğin gibi buz uygulaması yapacağım. İnşallah yarın parkurda sıkıntı olmaz...

Amasyalı9805, Dün

Kardesim soğuk suyla bacağıni yıka yanında buz aküsü götür , bugün bacağına buz aküsü tut buz akusu yoksa suyu dondur buz yap şişeyi bacağına tut yarın parkura girerkende aynı seyi yap , eczanelerde futbolculara sıkılan soğuk sprey var ondanda alabilirsin , çok ağrıyorsa arveles ağrı kesici var ağrıyı alır bol bol dinlen


Baypar
Şube Müdürü
28 Ocak 2025 18:54

Buzla falan anca şişliği indirebilirsin. Git rapor al. Yarın parkurda koşamazsın. İstenen süreyi yapamazsın.


Achryn
Aday Memur
28 Ocak 2025 23:35

öyle rapor alınabiliyor mu? rapor alırsak ilerleyen sürelerde sınava giriş yapabiliyor muyuz?

Baypar, Dün

Buzla falan anca şişliği indirebilirsin. Git rapor al. Yarın parkurda koşamazsın. İstenen süreyi yapamazsın.


Mithrandir01
Aday Memur
29 Ocak 2025 00:26

Ne yaptın ? Sonuç ne oldu ??

blackwery1, Dün

Arkadaşlar yok mu aynı durumu yaşayan kimse?

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