Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ocak 2025 15:23
Eğitime gitmemek için bir taktik var mı?

Ankaraya eğitim çıktı. Çarşamba gününden Cumartesi gününe kadar. 4 gün saçma sapan bir tarih aralığı yapmışlar. Otobüs biletinin ücreti karşılanıyor mu onu bile yazmamışlar. Yerime gitmek isteyen birini bulsam devredebiliyor muyuz. Bu eğitimden yırtmanın bir yolu var mı. Rapor almak hariç.

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