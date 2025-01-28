Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ocak 2025 15:44
Bedelli Askerlik İçin İlişik Kesme
İyi günler. Sevk tarihim 2 şubat ama teslim olmam gereken gün 4 şubat. Sözleşmeli infaz ve koruma memuruyum. Sevk belgemi henüz e-devletten alamıyorum. İlişik kesme süreci baştan sona nasıl işliyor eksik veya yanlış bir şey yapmak istemiyorum.

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