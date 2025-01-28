Bedelli Askerlik İçin İlişik Kesme

İyi günler. Sevk tarihim 2 şubat ama teslim olmam gereken gün 4 şubat. Sözleşmeli infaz ve koruma memuruyum. Sevk belgemi henüz e-devletten alamıyorum. İlişik kesme süreci baştan sona nasıl işliyor eksik veya yanlış bir şey yapmak istemiyorum.

İyi günler. Sevk tarihim 2 şubat ama teslim olmam gereken gün 4 şubat. Sözleşmeli infaz ve koruma memuruyum. Sevk belgemi henüz e-devletten alamıyorum. İlişik kesme süreci baştan sona nasıl işliyor eksik veya yanlış bir şey yapmak istemiyorum.