Adalet Hizmetleri sınıfı hakkında düşüncelerim

Merhabalar.

Okuduklarım, duyduklarım ve tahmin ettiklerimin bir analizini yapmak isterim.

1-) Katiplik, GİH içerisinde en fazla donanım isteyen (mevzuat bilgisi, pratik karar alma, mahkeme süreçleri vb.) aynı zamanda mesaisi en çok olan meslekti. Ancak son yıllarda sanırım mutsuz personel sayısı polislerle beraber en yüksek meslek grubu haline geldi. Maaş yetmiyor, iş yükü korkunç; haliyle herkes gitmeye çalışıyor. Duyduğum kadarıyla muvafakat talepleri öyle çok artmış ki, artık sadece buna bakan memurlar varmış. Tahmin ediyorum ki, bu kadar yoğun "kaçıp gitme" talebi artık bir planlama yapmaya itti bakanlığı. Çoğu kurumda arkadaşım var ancak Katipler kadar donanımlısı azdır. Eğitim düzeyi en düşük olan bile "zorunlu ve çevresel şartlar" sebebiyle birkaç sene içerisinde korkunç bir kanun ve pratik mahkeme süreci bilgisi edinir. En zayıf olan dahi, hızlı karar alma ve uygulama konusunda çok iyidir. Ancak mesleğin cazibesi düştüğü için herkes burayı "basamak" olarak görmeye başladı. Bakanlık bunun önüne geçerek, insanların burada kariyer yapmasını istiyor.

2-) Müdürlüklere talep inanılmaz arttı. Ancak genelde "idareci olmak istemeyenler" de katipliğin düşük şartları sebebiyle bunu istiyor. Bu durumun önüne geçmek için katiplik kariyer mesleği haline getiriliyor ve ara basamaklar ekleniyor (şimdilik kesin olan uzmanlık ama bence başkatiplik tarzı şeyler de gelecektir). Burada amaç, müdürlüğe olan aşırı talebi düşürmek. Ayrıca idareci olmak istemeyen, ama mevcut durumundan da şikayetçi olan katiplere bir "kariyer fırsatı" sunmak.

3-) Katiplik, kariyer mesleği haline getirilecekse; meslek başı yatılı ve uzun süreli eğitimler olacaktır. Askerler ve polislerde olduğu gibi. Ayrıca hizmet içi eğitimlerin de niteliği, sayısı artar.

4-) Hizmet sınıfı olan ve kariyer uzmanlığı yolu görünen bir meslekte, branşlaşma da olacaktır. Örneğin polislerdeki gibi (belirli kursları alıp, belirli niteliklere sahip olup, o branşta profesyonelleşme). Örneğin iyi bir ceza katibi, buna dair eğitim ve sertifikalarını artırıp, saha bilgisini de ekleyerek bu alanda uzmanlaşabilir. Tabi bir anda olmaz, sistemin oturması belki 10 yıldan daha uzun sürer.

5-) Mesleğe giriş şartları zorlaşabilir. Bence artık klavye ile eleme olayı en geç 5 seneye kalkacaktır. Yapay zeka, sesli asistanlar sebebiyle duruşma olayı zaten kısa vadede tüm dünyada dönüşecektir. Ama bir katip için hızlı düşünme, hızlı karar verme, hızlı adapte olma gibi şeyler önemli. Elemelerde sadece puan + mülakat sistemine dönülebilir.