Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


28 Ocak 2025 15:51
Kadrodan sözleşmeliye geçerken yıllık izin hk

Kadroludan sözleşmeliye geçerken sadece kadrodan kalan yıllık iznimiz mi geçiyor yoksa sözleşmeli başladığın gün 20 gün izin mi tanımlanıyor? Bilen arkadaşlar cevap verirse sevinirim ona göre izinlerimi kullanacağım

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